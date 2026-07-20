Rrahmani debuton me gol te Venecia

Albion Rrahmani e ka nisur në mënyrë më të mirë të mundshme aventurën te Venezia.
Sulmuesi i Kosovës e gjetur golin që në ndeshjen e parë me fanellën e klubit italian.
Rrahmani realizoi në fitoren 4:2 të Venezias ndaj Dolomiti Bellunesi, në një ndeshje miqësore të zhvilluar në kuadër të përgatitjeve për sezonin e ri
Goli i kosovarit erdhi në minutën e 88-të, kur pas një aksioni të shpejtë të skuadrës, ai goditi fuqishëm me këmbën e djathtë për të vulosur triumfin e ekipit të tij.
Venecia do ta nisë sezonin e ri me përballjen ndaj Modenas në Kupën e Italisë, ndërsa debutimin në Serie A do ta ketë kundër Lecces.
25-vjeçari iu bashkua Venezias nga Sparta e Pragës në këtë verë.