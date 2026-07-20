Komandanti izraelit: “Terrorizmi hebre” në Bregun Perëndimor “kërcënon sigurinë e të gjithëve”

Një komandant i lartë i ushtrisë izraelite ka paralajmëruar për rrezikun në rritje të sulmeve okupatore kundër palestinezëve në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke thënë se “terrorizmi hebre kërcënon sigurinë e të gjithëve”, transmeton Anadolu.
Duke folur gjatë një konference të mbyllur javën e kaluar, shefi i Komandës Qendrore, Avi Blot kritikoi ashpër postat e vendbanimeve të paligjshme dhe dhunën nga të rinjtë hebrenj në Bregun Perëndimor, duke paralajmëruar se ato përfaqësojnë “një fenomen të rrezikshëm që kërcënon sigurinë e të gjithëve”, njoftoi transmetuesi publik KAN të dielën vonë.
Duke folur për pushtuesit izraelitë që kryejnë sulme kundër palestinezëve, Blot tha se disa ishin të rinj “që nuk respektojnë ligjin”, ndërsa të tjerët e marrin ligjin në duart e tyre ose refuzojnë autoritetin e institucioneve zyrtare shtetërore.
Ai gjithashtu vuri në dukje pushtuesit që krijonin poste në zonat e klasifikuara si Zona A dhe Zona B e Bregut Perëndimor.
Sipas Marrëveshjes së Oslos midis Autoritetit Palestinez dhe Izraelit, zona A është nën kontrollin e plotë të Palestinës, ndërsa zona B është nën kontrollin civil palestinez dhe kontrollin e sigurisë izraelite.
Vërejtjet erdhën ndërsa qeveria e kryeministrit Benjamin Netanyahu intensifikon aktivitetin e vendbanimeve të paligjshme në Zonën C, e cila përbën rreth 60 për qind të Bregut Perëndimor dhe mbetet nën kontrollin e plotë të Izraelit.
Komentet e Blot erdhën mes tensioneve në rritje në terren, duke përfshirë krijimin e postave të paligjshme në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar.
Blot nuk kundërshtoi fermat ilegale të vendbanimeve izraelite, por tha se ato duhet të krijohen në zonën C.
Në muajt e fundit, vende, duke përfshirë Holandën dhe Spanjën, i kanë ndaluar ministrit izraelit të Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir dhe ministrit të Financave, Bezalel Smotrich, të hyjnë në territorin e tyre për mbështetjen e tyre për sulmet okupatore.
Sipas shifrave zyrtare palestineze, sulmet e përshkallëzuara nga ushtria izraelite dhe pushtuesit në Bregun Perëndimor të pushtuar që nga tetori i vitit 2023 kanë vrarë 1.181 palestinezë dhe kanë plagosur afro 13.000 të tjerë, ndërsa rreth 24.000 palestinezë janë arrestuar.