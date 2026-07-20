7 ushqime që prishen shpejt edhe në frigorifer! Gabimet që bëjmë dhe mënyrat për t’i mbajtur të freskëta më gjatë

Hapni frigoriferin për të përgatitur një sallatë apo një vakt të shpejtë dhe zbuloni se luleshtrydhet janë mbuluar me myk, sallata është vyshkur ose erëzat e freskëta kanë humbur aromën e tyre. Nëse ju ka ndodhur, nuk jeni të vetmit.
Gjatë verës, frigoriferi punon më shumë se zakonisht për të ruajtur ushqimet të freskëta. Megjithatë, edhe temperaturat e ulëta nuk mjaftojnë gjithmonë për të parandaluar prishjen, veçanërisht kur ushqimet nuk ruhen në mënyrën e duhur ose qëndrojnë gjatë jashtë frigoriferit.
Ekspertët theksojnë se mënyra e ruajtjes është po aq e rëndësishme sa temperatura e frigoriferit, pasi ndihmon në ngadalësimin e prishjes dhe në ruajtjen e sigurisë së ushqimit.
Më poshtë janë shtatë ushqime që kërkojnë kujdes të veçantë dhe disa këshilla praktike për t’i mbajtur të freskëta për më gjatë.
Luleshtrydhet dhe frutat e tjera të pyllit
Lëkura e hollë dhe përmbajtja e lartë e ujit i bëjnë luleshtrydhet, manaferrat dhe frutat e ngjashme shumë të ndjeshme ndaj mykut.
Këshillë praktike: Mos i lani menjëherë pas blerjes. Ruajini të thata në një enë të cekët, të shtruar me letër thithëse, dhe lajini vetëm pak para konsumit.
Sallata jeshile
Lagështia e tepërt është armiku kryesor i sallatave, pasi shkakton vyshkje dhe prishje të shpejtë të gjetheve.
Këshillë praktike: Pas larjes, thajini mirë gjethet dhe vendosini në një enë me letër kuzhine që thith lagështinë. Ndërroni letrën sa herë që laget.
Erëzat dhe bimët e freskëta
Majdanozi, kopra, koriandra dhe bimë të tjera aromatike humbasin shpejt freskinë nëse nuk ruhen siç duhet.
Këshillë praktike: Prisni pak pjesën e poshtme të kërcejve, vendosini në një gotë me pak ujë dhe mbulojini lirshëm me një qese ushqimore përpara se t’i vendosni në frigorifer.
Kërpudhat
Lagështia e tepërt i bën kërpudhat të zbuten dhe të prishen më shpejt.
Këshillë praktike: Mbajini në qese letre dhe shmangni paketimet plastike ku krijohet më shumë lagështi.
Qumështi
Ndryshimet e shpeshta të temperaturës mund të shkurtojnë jetëgjatësinë e qumështit.
Këshillë praktike: Vendoseni qumështin në pjesën e pasme të frigoriferit, ku temperatura është më e qëndrueshme, dhe jo në derën e frigoriferit, e cila hapet shpesh.
Orizi i gatuar
Orizi i lënë për një kohë të gjatë në temperaturë ambienti mund të favorizojë rritjen e mikroorganizmave që mund të shkaktojnë probleme shëndetësore.
Këshillë praktike: Ndajeni në porcione të vogla, lëreni të ftohet pak dhe vendoseni në frigorifer brenda dy orësh nga gatimi.
Makaronat e gatuara
Lagështia dhe qëndrimi për një kohë të gjatë jashtë frigoriferit krijojnë kushte të favorshme për prishjen e tyre.
Këshillë praktike: Ruajini në enë të pastra dhe hermetike dhe konsumojini brenda 3–4 ditësh.
6 zakone të thjeshta që zgjasin freskinë e ushqimeve
Mbajeni temperaturën e frigoriferit në 4°C ose më të ulët.
Mos i mbushni raftet tej mase, në mënyrë që ajri i ftohtë të qarkullojë lirshëm.
Vendosini ushqimet e gatuara në frigorifer brenda dy orësh nga përgatitja.
Përdorni enë të pastra dhe të mbyllura mirë për ruajtje.
Vendosni përpara ushqimet që duhet të konsumohen më shpejt.
Pastroni frigoriferin rregullisht dhe largoni menjëherë ushqimet e prishura.
Ruajtja e duhur e ushqimeve, temperatura e përshtatshme e frigoriferit dhe ftohja në kohë mund të ndihmojnë në reduktimin e mbetjeve ushqimore dhe në uljen e rrezikut nga zhvillimi i mikroorganizmave të dëmshëm.
Me disa zakone të thjeshta në përditshmëri, ushqimet mund të qëndrojnë të freskëta më gjatë, të jenë më të sigurt