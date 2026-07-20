Sekreti i një dite plot energji/ Ja cfarë duhet të hani në mëngjes dhe kur është koha ideale për kafenë e parë

Nëse zgjoheni të lodhur ose ndiheni pa energji vetëm pak orë pasi keni ngrënë mëngjes, shkaku mund të jetë zgjedhja e ushqimeve. Ekspertët e ushqyerjes theksojnë se një mëngjes i balancuar është çelësi për të ruajtur energjinë dhe përqendrimin gjatë gjithë ditës.
Sipas tyre, vakti i parë duhet të përmbajë një kombinim të karbohidrateve komplekse, proteinave cilësore dhe yndyrnave të shëndetshme, pasi ky bashkim ndihmon në çlirimin gradual të energjisë dhe shmang luhatjet e sheqerit në gjak.
Ushqime si tërshëra, buka integrale, vezët, kosi grek, avokado, arrat, bajamet dhe farat chia konsiderohen zgjedhje ideale për një fillim të shëndetshëm të ditës. Këto jo vetëm që ju mbajnë të ngopur për më gjatë, por ndihmojnë edhe në përmirësimin e përqendrimit dhe performancës fizike.
Në të kundërt, brumërat e bardhë, ëmbëlsirat dhe drithërat me shumë sheqer japin një shpërthim të shkurtër energjie, i cili pasohet shpejt nga lodhja, uria dhe mungesa e fokusit.
Ekspertët këshillojnë gjithashtu që kafeja e parë të mos pihet menjëherë sapo zgjoheni, por pasi të keni konsumuar mëngjesin dhe t’i jepni organizmit pak kohë të zgjohet natyrshëm. Kjo ndihmon në ruajtjen e niveleve të energjisë dhe e bën efektin e kafesë më të qëndrueshëm gjatë ditës.
Një mëngjes i zgjedhur me kujdes mund të bëjë diferencën mes një dite me energji të qëndrueshme dhe një dite të mbushur me lodhje e rënie të vazhdueshme të përqendrimit.