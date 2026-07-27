Kometa 3I Atlas, më antike se dielli

Kometa 3I Atlas është më antike se Dielli. Mendohet se ka dyfishin e moshës të yllit tonë, prej 4.6 mld vite, pak a shumë mosha e gjithë sisitemit tonë diellor.
Kjo kometë quhet ndëryjore, pasi është një trup qiellor që ka hyrë në sistemin tonë, i treti i tillë, nga universi i largët.
Sipas të dhënave të fundit të Very Large Telescope të European Southern Ibservatory në Kili, mendohet se ka lindur në periferinë e një sisitemi yjor antik, përreth një ylli të vjetër dhe të karakterizuar nga elementë kimike më të lehtë, si hidrogjen dhe helium.
Ky është tregues që ylli është krijuar paraprakisht kur universi ishte shumë i ri , dhe më pak i pasur me elementë të rëndë rreth 9 mld vite më parë.
Nga të dhënat e mbledhura, rezulton se ndriçimi i pakrahasueshëm i këtij objekti qiellor, matja e sasive të disa elementëve si karbon e azot, janë tregues mjaft domethënës së origjinës së kometës.
Studimi i fundit është publikuar në revistën Nature Astronomy dhe është drejtuar nga Universitetit i Edinburgut, në bashkëpunim me të tjera universitete evropiane.