SHBA shënon nivelin më të lartë të rasteve me fruth në 35 vjet

Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë arritur nivelin më të lartë të rasteve me fruth në 35 vitet e fundit.
Sipas Qendrave Amerikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC), deri në fund të korrikut 2026 janë konfirmuar 2.318 raste, duke tejkaluar shifrën prej 2.289 rastesh të regjistruara gjatë gjithë vitit 2025, raporton BBC.
Ekspertët e lidhin rritjen e rasteve me uljen e vaksinimit dhe shtimin e hezitimit ndaj vaksinave në disa komunitete.
Në muajin nëntor pritet të vendoset nëse ShBA do ta humbasë statusin e vendit që ka eliminuar fruthin, nëse transmetimi i virusit vazhdon pa ndërprerje.
Gjatë 18 muajve të fundit, ShBA ka regjistruar më shumë raste me fruth sesa gjatë 25 viteve të mëparshme së bashku.
Deri tani, raste janë raportuar në 45 shtete, ndërsa shpërthime të reja po menaxhohen në Virxhinia, Pensilvani dhe Utah.