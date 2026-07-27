Pse jo çdo antibiotik është zgjedhja e duhur: Çfarë tregon antibiogrami dhe pse është kaq i rëndësishëm

Këto baktere mund të shkaktojnë infeksione të mushkërive, traktit urinar, plagëve kirurgjikale ose gjakut, duke zgjatur trajtimin dhe rritur rrezikun e komplikimeve.
Sa më herët të zbulohet bakteri, aq më mirë
Koha është veçanërisht e rëndësishme. Sa më herët të identifikohet shkaktari i infeksionit, aq më shpejt mund të zgjidhet terapia e përshtatshme.
Ndër bakteret problematike në spitale përmenden Staphylococcus aureus rezistent ndaj meticilinës (MRSA), Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, enterokokët rezistentë ndaj vankomicinës (VRE) dhe disa shtame të Escherichia coli.
Ato mund të qëndrojnë gjatë në mjedisin spitalor dhe të përhapen përmes kontaktit nëse nuk respektohen masat e kontrollit të infeksioneve.
Më të rrezikuar janë pacientët me imunitet të dobësuar, të moshuarit, të porsalindurit, pacientët onkologjikë dhe ata në kujdes intensiv. Rreziku rritet edhe te personat me kateterë, ventilim mekanik ose pajisje të tjera invazive.
Simptomat jo gjithmonë e zbulojnë shkakun
Temperatura, rrahjet e shpejta të zemrës, vështirësitë në frymëmarrje ose ndryshimet laboratorike mund të lidhen me infeksionin, por edhe me sëmundjen bazë.
Prandaj nevojiten analiza mikrobiologjike. Mostrat e gjakut, urinës, sekrecioneve të frymëmarrjes ose plagëve mund të analizohen me metoda klasike dhe, gjithnjë e më shumë, me teste molekulare që identifikojnë më shpejt bakterin dhe disa mekanizma të rezistencës.
Kjo mundëson që terapia fillestare të përshtatet sapo të merren të dhëna më të sakta.
Çfarë është antibiogrami?
Një keqkuptim i zakonshëm është se çdo antibiotik vepron ndaj çdo bakteri. Në të vërtetë, bakteret ndryshojnë shumë për sa i përket ndjeshmërisë ndaj antibiotikëve.
Kur bakteri izolohet në laborator, mund të kryhet antibiogrami. Ky test tregon ndaj cilëve antibiotikë mikroorganizmi është i ndjeshëm dhe ndaj cilëve është rezistent.
Në bazë të rezultatit, mjeku mund të zgjedhë antibiotikun më të përshtatshëm për infeksionin konkret. Kjo rrit mundësinë e suksesit të trajtimit dhe shmang përdorimin e panevojshëm të antibiotikëve që nuk do të vepronin.
Rezistenca ndaj antibiotikëve është problem global
Përdorimi i panevojshëm dhe jo i duhur i antibiotikëve favorizon zhvillimin dhe përhapjen e baktereve rezistente. Si pasojë, infeksionet bëhen më të vështira për t’u trajtuar dhe në raste të caktuara mundësitë terapeutike mbeten shumë të kufizuara.
Për këtë arsye antibiotikët duhet të përdoren vetëm kur ekziston indikacion mjekësor dhe, kur është e mundur, trajtimi duhet të udhëhiqet nga rezultatet mikrobiologjike.
Parandalimi mbetet thelbësor
Lufta kundër infeksioneve spitalore nuk mbështetet vetëm te antibiotikët. Higjiena e duarve, sterilizimi i pajisjeve, dezinfektimi i ambienteve, izolimi i pacientëve me baktere multirezistente dhe përdorimi racional i antibiotikëve janë po aq të rëndësishme.
Diagnostika gjithnjë e më e shpejtë po mundëson që mjekët jo vetëm të identifikojnë bakterin, por edhe të kuptojnë më herët profilin e tij të rezistencës. Kjo hap rrugën drejt një trajtimi më të saktë dhe të përshtatur për secilin pacient.