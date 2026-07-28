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Sulme të kolonëve në të gjithë Bregun Perëndimor: Dy palestinezë rrëmbehen dhe një automjet digjet

Kolonë izraelitë kryen të martën në mbrëmje sulme të ndara ndaj palestinezëve dhe pronave të tyre në Bregun Perëndimor të pushtuar. Dy të rinj u rrëmbyen në qytetin Beit Ula, në perëndim të Hebronit, ndërsa një automjet palestinez u dogj në zonën Abu Nuxhejm, në lindje të Betlehemit, sipas burimeve lokale.

Në rajonin e Hebronit, kolonët ndaluan një automjet që i përkiste të riut Safar Samer Al-Atrash në pjesën perëndimore të Beit Ulës. Ata e dëmtuan automjetin dhe më pas e rrëmbyen atë së bashku me një tjetër të ri, raportuan burimet lokale.

Në një incident tjetër në rajonin e Betlehemit, kolonët sulmuan shtëpinë e palestinezit Samer Oweis në zonën Abu Nuxhejm dhe i vunë zjarrin automjetit të tij, tha një burim i sigurisë për korrespondentin e WAFA-s.

Sipas burimit, automjeti u shkatërrua plotësisht nga zjarri.

Sulmet janë pjesë e përshkallëzimit të vazhdueshëm të dhunës së kolonëve në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar, ku në shënjestër janë civilët palestinezë, shtëpitë, automjetet dhe pronat e tyre. /mesazhi

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