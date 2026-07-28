Ford: SHBA nuk mund t’i mbajë përgjithmonë jashtë makinat kineze

Kryetari Ekzekutiv i Ford, Bill Ford, ka deklaruar se prodhuesit amerikanë duhet të përgatiten për konkurrencën nga makinat kineze.
Ai tha se tarifat dhe rregulloret nuk do të jenë gjithmonë të mjaftueshme për t’i mbajtur ato jashtë tregut amerikan.
Sipas tij, kompanitë amerikane duhet të zhvillojnë automjete më cilësore dhe me çmime më konkurruese.
Ford theksoi se prodhuesit kinezë kanë bërë përparime të mëdha në teknologji dhe prodhim.
Kompania po punon për një kamionçinë elektrike të përballueshme që pritet të dalë në treg në vitin 2027.
Ai kërkoi gjithashtu një strategji afatgjatë industriale në Shtetet e Bashkuara për të mbështetur sektorin e automobilave.
Bill Ford përfundoi se mënyra më e mirë për të përballuar konkurrencën është ndërtimi i automjeteve që mund të rivalizojnë me sukses produktet kineze.