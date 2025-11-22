Netanyahu: Izraeli e ka respektuar plotësisht armëpushimin në Gaza

Kryeministri Benjamin Netanyahu tha se Izraeli ka “respektuar plotësisht” armëpushimin në Gaza, edhe pse ushtria e tij kreu sulme ajrore ku u vranë të paktën 24 palestinezë dhe u plagosën 87 të tjerë të shtunën, mes tyre gra dhe fëmijë.
Deklarata vjen pavarësisht faktit që armëpushimi është ndërmjetësuar nga SHBA-ja dhe supozohej të ndalte përshkallëzimin.
“Sot, Hamasi e shkeli sërish armëpushimin, duke dërguar një terrorist në territorin e kontrolluar nga Izraeli për të sulmuar ushtarët. Si përgjigje, Izraeli eliminoi pesë komandantë të lartë të Hamasit,” thuhet në njoftimin e Zyrës së Kryeministrit.
Netanyahu deklaroi se Izraeli ka respektuar marrëveshjen, ndërsa Hamasi jo. Sipas tij, “gjatë gjithë armëpushimit, dhjetëra militantë të Hamasit kanë kaluar vijat izraelite për të sulmuar trupat tona”.
Ai u bëri thirrje ndërmjetësuesve ndërkombëtarë të shtyjnë Hamasin të zbatojë detyrimet e marrëveshjes së armëpushimit. /mesazhi