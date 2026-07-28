Netanyahu “më i dobët dhe më pak me ndikim” do të takohet me Trumpin

Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu do të takohet me presidentin e SHBA-së, Donald Trump në Zyrën Ovale për herë të tetë që nga kthimi i Trumpit në detyrë, por Netanyahu arrin “më i dobët dhe më pak me ndikim”, njoftoi sot Axios disa orë përpara takimit, transmeton Anadolu.
Në fillim të këtij viti, Trump dhe Netanyahu dukeshin të lidhur ngushtë me luftën në Iran, por pesë muaj më vonë interesat e tyre kanë ndryshuar, me mosbesim dhe zhgënjim në rritje nga të dyja palët.
Vizita vjen pasi Trumpi ndaloi sulmet e SHBA-së ndaj Iranit dhe rinovoi përpjekjet për të negociuar me Teheranin. Ndërsa Izraeli përgatitej për mundësinë e një aksioni të zgjeruar ushtarak të SHBA-së për shkak të koordinimit të kufizuar, ai mësoi vetëm të premten vonë se Trumpi kishte vendosur të mos përshkallëzohej.
Raporti thoshte se komunikimi mes dy liderëve ka rënë në javët e fundit. Netanyahu është mbështetur gjithnjë e më shumë te sekretari i Shtetit, Marco Rubio për të kuptuar mendimin e Trumpit dhe madje ka luftuar për të siguruar takimin e kësaj jave në Shtëpinë e Bardhë.
Që nga armëpushimi i 8 prillit, ndikimi i Netanyahut mbi vendimet e Trumpit është dobësuar, thuhet në raport.
Trumpi nënshkroi memorandum mirëkuptimi me Iranin pavarësisht kundërshtimeve të Netanyahut dhe përpjekjet izraelite për ta bindur atë të vazhdonte operacionet ushtarake ishin të pasuksesshme. Netanyahu ka humbur mbështetjen në Washington, duke u përballur me kritika nga demokratët, aleatët e Trumpit dhe pjesë të lëvizjes MAGA.
Shumë zyrtarë të lartë në rrethin e brendshëm të Trumpit e kanë parë me përbuzje Netanyahun, duke argumentuar se ai e kishte gabim vazhdimisht për luftën, thuhet në raport.