Netanyahu: Nuk do ta ndalim luftën, do ta çojmë deri në fund për të shkatërruar Hamasin

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka deklaruar se Izraeli nuk do ta ndalë luftën në Gaza, edhe nëse arrihet një marrëveshje për lirimin e pengjeve.

Në një vizitë tek ushtarët e plagosur, Netanyahu tha se forcat izraelite janë vetëm disa ditë larg nga një përshkallëzim i ri i operacioneve dhe se do të hyjnë në Gaza “me forcë të madhe për të përfunduar misionin”, që sipas tij do të thotë “shkatërrimi i Hamasit”.

Ai shtoi se çdo armëpushim që mund të arrihet do të jetë vetëm i përkohshëm. “Nëse Hamasi thotë se do të lirojë më shumë pengje, ne do t’i marrim. Pastaj do të vazhdojmë. Nuk ka asnjë mënyrë që ta ndalim luftën. Mund të ketë një armëpushim për një periudhë të caktuar, por ne do ta çojmë deri në fund,” tha Netanyahu.

Këto deklarata pritet të vështirësojnë negociatat për një armëpushim të ri, sidomos pas lirimit të fundit të një pengu amerikan nga Hamasi – një gjest që u pa si sinjal pozitiv gjatë vizitës së ish-presidentit Trump në rajon, i cili megjithatë nuk ka planifikuar të vizitojë Izraelin.

Lirimi i pengut u interpretua si përpjekje për të nxitur një fund të qëndrueshëm të luftës 19-mujore, por deklaratat e Netanyahut sugjerojnë ndasi në qëndrime mes tij dhe Trump. /mesazhi