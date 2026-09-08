Netanyahu u paralajmërua nga Emiratet për sulmin e 7 tetorit, por nuk reagoi

Haaretz: Kryeministri nuk e ndau informacionin me drejtuesit e ushtrisë dhe shërbimeve sekrete
Hije të reja dyshimi janë hedhur mbi mënyrën se si Benjamin Netanyahu e menaxhoi periudhën që i parapriu sulmit të Hamasit më 7 tetor 2023.
Sipas një investigimi të publikuar nga e përditshmja izraelite Haaretz, kryeministri izraelit ishte paralajmëruar rreth dhjetë ditë përpara sulmit se Hamasi po përgatiste një operacion të paprecedentë.
Paralajmërimi dyshohet se erdhi drejtpërdrejt nga presidenti i Emirateve të Bashkuara Arabe, Mohammed bin Zayed. Sipas Haaretz, lideri emiratian kishte marrë informacion nga burime palestineze se Yahya Sinwar po përgatiste një sulm në shkallë të gjerë.
Bin Zayed vendosi të ndërhynte personalisht dhe duke dalë nga praktika e zakonshme diplomatike, telefonoi drejtpërdrejt Netanyahun. Biseda mes tyre zgjati rreth 45 minuta.
Presidenti emiratian i kërkoi Izraelit të përgatitej dhe sugjeroi marrjen e masave për të ulur tensionet në Gaza dhe Bregun Perëndimor. Por Netanyahu duket se e minimizoi rrezikun.
Ai e siguroi homologun e tij se situata në Gaza ishte nën kontroll dhe se vëmendja e Izraelit ishte përqendruar kryesisht në Bregun Perëndimor. Më e rëndësishmja, sipas hetimit të Haaretz, kryeministri nuk e informoi për këtë telefonatë drejtuesit e Shin Bet-it, Mossad-it apo ushtrisë izraelite.
Ky informacion është veçanërisht i rëndësishëm për shkak të kontekstit të muajve që i paraprinë sulmit. Që nga fillimi i vitit 2023, Izraeli dhe Hamasi kishin zhvilluar kontakte të fshehta përmes ndërmjetësve.
Negociatat kishin prodhuar përparim, sidomos për çështjet ekonomike dhe një marrëveshje të mundshme për shkëmbimin e pengjeve me të burgosur palestinezë.
Në fund të gushtit, sipas rindërtimit të ngjarjeve, dukej se një kompromis ishte pranë. Por Netanyahu filloi të shtynte mbledhjen e komisionit qeveritar që duhej t’i jepte miratimin zyrtar marrëveshjes.
Në fillim të shtatorit, Yahya Sinwar ndërpreu komunikimet. Ai kishte vendosur se negociatat nuk ishin më një rrugë e mundshme dhe filloi përgatitjet për operacionin ushtarak që Hamasi e kishte planifikuar prej kohësh.
Megjithatë, sipas hetimit, ai dha edhe paralajmërime të drejtpërdrejta. Në një takim me një zyrtar të Fatahut, Sinwar përdori fjalën arabe “zilzal”, që do të thotë “tërmet”, për të paralajmëruar një “surprizë të madhe”.
Më vonë, ai thuhet se deklaroi se po përgatiste “nënën e të gjitha surprizave”, një operacion të tmerrshëm dhe të jashtëzakonshëm. Informacioni arriti si te autoritetet emirate, ashtu edhe te shërbimet izraelite.
Më 15 shtator u zhvillua një mbledhje urgjente mes drejtuesve ushtarakë dhe të inteligjencës, ku ishte i pranishëm edhe Netanyahu. Por nuk u morën masa konkrete, pasi natyra e kërcënimit mbetej e paqartë.
Sipas Haaretz, disa burime të inteligjencës izraelite kanë deklaruar se, po të kishin qenë në dijeni të telefonatës së presidentit emiratian me Netanyahun, mund të kishin pasur më shumë elemente për të kuptuar seriozitetin e rrezikut.
Rreth dhjetë ditë më vonë, në mëngjesin e 7 tetorit, Hamasi nisi sulmin ndaj Izraelit. Qeveria izraelite u mblodh vetëm disa orë më vonë, ndërsa ngjarjet e asaj dite nxitën një nga luftërat më shkatërrimtare në historinë moderne të Lindjes së Mesme. \tesheshi