Neuralink planifikon prodhim të implanteve të trurit me ‘vëllim të lartë’

Kompania e implanteve në tru e Elon Musk, Neuralink, do të fillojë “prodhimin me vëllim të lartë” të pajisjeve të ndërfaqes tru-kompjuter dhe do të kalojë në një procedurë kirurgjikale tërësisht të automatizuar në vitin 2026, njoftoi Musk.
Implanti është projektuar për të ndihmuar njerëzit me probleme shëndetësore si dëmtimi i palcës kurrizore.
Pacienti i parë e ka përdorur atë për të luajtur videolojëra, për të shfletuar internetin dhe për të postuar në rrjete sociale.
Kompania filloi provat te njerëzit të implantit të saj të trurit në vitin 2024, pasi adresoi shqetësimet për sigurinë të ngritura nga Administrata Amerikane e Ushqimit dhe Barnave, e cila fillimisht e kishte refuzuar kërkesën e saj në vitin 2022.
Neuralink tha në shtator se 12 persona në mbarë botën me paralizë të rëndë kanë marrë implantet e saj në tru dhe po i përdorin ato për të kontrolluar mjetet digjitale dhe fizike përmes mendimit.
Gjithashtu siguroi 650 milionë dollarë në një raund financimi në qershor.