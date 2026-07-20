“New York Times”: Pentagoni fshehu të dhënat për plagosjen e ushtarëve amerikanë në luftën me Iranin

Departamenti i Mbrojtjes i SHBA-së nuk njoftoi dhjetëra lëndime ushtarake dhe dëmtime të pajisjeve të shkaktuara nga sulmet iraniane në javën para një sulmi fatal të premten, raportoi gazeta “New York Times”, transmeton Anadolu.
Lajmi, duke cituar disa zyrtarë amerikanë, pretendonte se Teherani ekzekutoi tre sulme kundër forcave amerikane në Jordani përpara sulmit që vrau dy ushtarë dhe la një tjetër të zhdukur.
Këto incidente të mëparshme supozohet se rezultuan në lëndime të shumta të pjesëtarëve të shërbimit dhe dëmtime të disa helikopterëve. Megjithatë, Pentagoni mbajti heshtje në lidhje me këto viktima, duke përmendur domosdoshmërinë e sigurisë operacionale.
Një zyrtar ushtarak vuri në dukje se Komanda Qendrore (CENTCOM) nuk është e mandatuar ligjërisht për të raportuar lëndime, veçanërisht kur personeli kthehet shpejt në detyrë.
Numri i përgjithshëm i personelit amerikan të vrarë që nga fillimi i luftës më 28 shkurt ka arritur në 16 ndërsa më shumë se 400 të tjerë janë plagosur.
As Pentagoni dhe as CENTCOM-i nuk iu përgjigjën menjëherë kërkesës së Anadolu-t për koment mbi raportin.