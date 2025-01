Neymar bëhet me klub të ri

Sulmuesi i Al-Hilal dhe Brazilit, Neymar thuhet se është në prag të kthimit në klubin e fëmijërisë Santos, dhe marrëveshja pritet të finalizohet këtë javë.

Ish-ylli i Barcelonës dhe Paris Saint-Germain i dha fund periudhës së tij gjashtëvjeçare në kryeqytetin francez në vitin 2023 për të nënshkruar me gjigantët Saudi Pro League, të cilët pagoi 75.8 milionë funte për shërbimet e tij.

Megjithatë, Neymar ka bërë vetëm shtatë paraqitje për Al-Hilal për shkak të një sërë lëndimesh, duke përfshirë një problem në ACL dhe shqetësimin e fundit të kërdhokullës.

32-vjeçari është paraqitur vetëm në dy raste jashtë pankinës në sezonin aktual dhe kontrata e tij – nga e cila ai fiton në javë 1.62 milionë funte – skadon në qershor, megjithëse me opsionin e një viti të mëtejshëm, përcjellë KosovaPress.

Neymar tani duket se do t’i japë fund makthit të tij saudit, megjithatë, pasi Fabrizio Romano raporton se sulmuesi është në prag të ribashkimit me Santos, i cili tani ka arritur një marrëveshje verbale me Al-Hilal.

Romano pretendon se rikthimi i amerikano-jugorit në atdheun e tij është ‘i pashmangshëm’ dhe ai gjithashtu ka dhënë zemër për transferimin pasi të dy klubet arritën një marrëveshje.