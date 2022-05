Nga A në E, të gjitha vitaminat që janë të mira për shëndetin dhe bukurinë e lëkurës

Të gjithë e dimë rëndësinë e vitaminave. Në mëngjes hamë mëngjes me një lëng portokalli ose lëng limoni, në këtë periudhë i lejojmë vetes një porcion luleshtrydhe, por përveçse janë jashtëzakonisht të shëndetshme për funksionimin korrekt të organizmit, vitaminat, në veçanti A, C dhe E janë shumë të dobishme edhe për pamjen e lëkurës sonë.

“Vitaminat dhe mineralet marrin pjesë në reaksionet biokimike që lejojnë zhvillimin e duhur të proceseve biologjike me rëndësi themelore, pa të cilat nuk do të ishte e mundur të mbijetosh – shpjegon Dr. Giulia Penazzi, farmaciste dhe kozmetologe. Dhe edhe nëse për përdorim të lëkurës kanë një funksionalitet të ndryshëm nga ai sistemik, disa janë veçanërisht interesante në fushën kozmetike, falë efektit të tyre antioksidues, anti-plakje dhe të aftë për të luftuar plakjen qelizore”.

Vitamina A dhe derivatet e saj për reduktimin e dëmtimit të foto-plakjes

Le të shkojmë sipas rendit alfabetik dhe të fillojmë me vitaminën A. “Vitamina e pastër A, ose acidi retinoik, është një ilaç dhe mund të përdoret vetëm me recetë mjekësore të papërsëritshme. Ndërsa derivatet e saj mund të përdoren për përdorim të lëkurës: retinaldehidi (INCI Retinal ), retinol (INCI Retinol) dhe retinol palmitate ose acetate (INCI Retinyl Palmitate ose Acetata) – shpjegon Penazzi, ku të gjitha derivatet në lëkurë kthehen në acid retinol falë pranisë së enzimave të lëkurës. Dy të parat tregojnë efikasitet më të madh se të fundit që përdorin shumë më tepër kohë për konvertim.

Efektet kozmetike të derivateve të vitaminës A në kozmetikë kanë të bëjnë me rritjen e përhapjes së qelizave të lëkurës, reduktimin e dëmtimit të fotoplakjes, përmirësimin e rrudhave të imëta, elasticitetin dhe qëndrueshmërinë e lëkurës”. Për këtë arsye, derivatet e vitaminës A përdoren gjerësisht në produktet kundër plakjes. “Kohët e fundit është vendosur si doza maksimale e përdorimit për retinolin 0.3% në produktet e fytyrës dhe 0.05% për trupin, ndaj mos u habitni nëse e gjeni në pozicionet e fundit të listës së përbërësve, por kjo nuk do të thotë se nuk është shumë aktiv”.

Vitamina C ka efekt antioksidant

Edhe në këtë rast, si për vitaminën A, derivatet e vitaminës C janë të përhapura në kozmetikë. Veprimet kozmetike të vitaminës C kanë të bëjnë kryesisht me efektin antioksidant në pjesën hidrofile të qelizës, mbrojtjen nga dëmtimet oksidative të rrezeve UV, reduktimin e sintezës së melaninës, e cila lidhet edhe me një efekt ndriçues në lëkurë dhe rritjen e sintezës së kolagjenit. Është një përbërës i përdorur veçanërisht në parandalimin e plakjes.

Veprimi zbutës i vitaminës E

Vitamina E shkon dorë për dore me vitaminën C. “Vitamina E ose alfa-tokoferoli (etiketuar tokoferil acetat) është partneri i saj sinergjik, ka një veprim të rëndësishëm antioksidues dhe redukton dehidratimin në lëkurë, është zbutës, mbrojtës dhe qetësues për të gjithë lëkurën e brishtë dhe të plasaritur nga i ftohti”.