Nga masakrat në Kosovë te Gjykata Speciale, përplasja e Konjufcës me Gjuriqin në OKB

Me përplasje mes zëvendëskryeministrit të Kosovës, Glauk Konjufca dhe ministrit të Jashtëm të Serbisë, Marko Gjuriq u mbyll mbledhja e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, të martën mbrëma me orën lokale në Kosovë.
Fjala fillimisht iu dha Gjuriqit i cili aktgjykimin dënues ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës nga Gjykata Speciale, e quajti të pamjaftueshëm. Ai gjithashtu kritikoi Kosovën e Shqipërinë për reagimet kundër gjykatës.
Megjithatë Gjuriqi nuk e tha asnjë fjalë për krimet serbe në Kosovë, ndërsa për zbardhjen e fatit të të pagjeturve, deklaroi se si çështje nuk mund të varet nga negociatat politike.
Ndaj kësaj reagoi Konjufca pasi i erdhi radha e fjalës së tij gjatë kësaj mbledhjeje.
Konjufca deklaroi se Serbia ka vrarë 12 mijë njerëz të paarmatosur e të pafajshëm në Kosovë, duke iu drejtuar Gjuriqit që nuk e tha asnjë fjalë për këto viktima në fjalën e tij paraprakisht.
Sa i përket vendimit të Dhomave të Specializuara të cilat shpallën fajtorë katër ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Konjufca deklaroi se pavarësisht që u theksua që UÇK-ja nuk është në gjykim dhe nuk është qëllimi që të humben vlerat e luftës çlirimtare, shteti i Kosovës do të punojë që në shkallën e Apelit të korrigjohet padrejtësia.
“Aty u theksua qartë që lufta e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës nuk është në gjykim dhe vendimi nuk ka për qëllim të humb vlerën e luftës çlirimtare e pastaj edhe shpalljen e shtetit të pavarur si elementi më i rëndësishëm i stabilitetit të rajonit. Pavarësisht kësaj kemi shqetësime serioze për sa i përket dënimeve të ashpra. Ne mendojmë se ato përmbajnë gabime në kuptimin e përmbajtjes dhe fakteve dhe presim që në Apel t’i korrigjojmë këto”, ka deklaruar Konjufca.
Gjuriqi përmendi edhe disa incidente fetare në Kosovë, për këtë Konjufca deklaroi se Kosova gjithmonë është njohur si vend me tolerancë fetare. Përmendi që së fundmi është zgjedhur një presidente katolike, duke iu referuar presidentes Justina Shiroka-Pula.
Duke ironizuar me Gjuriqin, Konjufca nënvizoi gjithashtu se në Masakrën e Mejës shumica e të vrarëve ishin katolikë, duke iu drejtuar Gjuriqit se a kështu e mbron Serbia krishterizmin?
Konjufca teksa përmendi faktin që Serbia përveç që vazhdon të mos e dorëzojë kriminelin serb Milan Radoiçiq, përgjegjësin kryesorë për sulmin e Banjskës, Gjuriqin e “këshilloi” të mos bëjë fotografi sepse ndryshe nuk po mund të kuptohet obsesionimi i tij për të ardhmen evropiane.