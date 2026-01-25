Nga nesër do të ketë ndërprerje të qarkullimit të kamionëve në të gjitha PKK me Serbinë

Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar ka njoftuar se nga nesër në ora 12 :00, do të ketë ndërprerje të qarkullimit të kamionëve, në të gjitha PKK me Serbinë.
Kjo do të bëhet për shkak të një proteste si pasojë e masave të ndërmarra nga BE për shoferët e kamionëve të rajonit.
Sipas njoftimit protesta do të mbahet në territorin e Serbisë dhe mund të zgjasë shtatë ditë.
“Këto protesta do të ndikojnë në qarkullimin e mjeteve të transportit, mallrave dhe mbingarkojnë trafikun në zonat kufitare të RKS me vendet e rajonit, që janë përfshirë në protesta. Për më tepër shoqatat e transportit të mallrave ose shoferët e kamionëve mund të mbajnë kontakte me homologët e tyre ose kolegët e tyre në rajon”, thuhet në njoftim.