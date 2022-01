Nga sot FSK mund të zbarkoj kudo në botë

Kufiri mes Rusisë e Ukrainës është i mbushur me ushtarakë. Këtyre forcave mund t’u bashkohet edhe Kosova, qysh nga (sot) kjo e enjte.

Në fakt nga 13 janari Forca e Sigurisë së Kosovës mund të zbarkojë edhe kudo tjetër që ka nevojë me hyrjen në fuqi Ligji i ri për dërgimin e FSK-së Jashtë Vendit.

Sipas dokumentit në fjalë, për të marrë pjesë në operacionet ndërkombëtare të paqes, duhet të ketë marrëveshje me shtetin pranues, ftues, apo ftesë qoftë nga ndonjë organizatë ndërkombëtare apo shtet anëtar i ndonjë organizate ndërkombëtare të sigurisë. Gjithnjë edhe me rezolutë të Këshillit të Sigurimit të OKB-së.

Është Qeveria ajo që propozon secilin mision e kuvendi ai që vendos. Vulën finale megjithatë e jep komandanti suprem, në këtë rast presidentja.

Gjithë këto institucione, ka muaj që mbështesin idenë se FSK është e gatshme për çkado.

Por nuk është se FSK është ende në nivelin më të mirë për t’u ndihmuar shteteve qe janë në luftë, në aspektin e kapaciteteve ushtarake.

“Me kapacitete luftarake akoma jemi herët për me marrë pjesë, për arsye se kapacitetet luftarake akoma nuk i kemi të zhvilluara sa duhet, por me oficerët shtaborë ka kapacitet të shkojë me cilindo shtet të NATO” , thotë Kadri Kastrati, ish komandant i FSK-së.

Ushtria e Kosovës sipas tij mund të ofrojë ndihmë tejet të madhe në fusha tjera, si logjistike e medicinale.

Kurdo që kjo ngjanë, gjithë aktiviteti i ushtarëve të Kosovës jashtë vendit financohet nga buxheti i Kosovës. Por këtë mund ta kryejë edhe organizata që e fton FSK-në në mision!

FSK deri tashti ka marrë pjesë në vetëm një mision paqeruajtës, në Kuvajt krahë Gardës Kombëtare të Iowas.

Por zbarkimet tjera humanitare i ka të shumta.