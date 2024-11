Ngërçet e këmbëve gjatë natës: shkaqet dhe mjetet efektive

Ngërçet e këmbëve gjatë natës janë kontraktime të pavullnetshme dhe të dhimbshme të muskujve që prekin kryesisht pulpat, por ndonjëherë mund të prekin këmbët dhe kofshët. Dhimbja mund të jetë e mjaftueshme për të zgjuar personin e prekur në mes të natës.

Shkaqet

Në shumicën e pacientëve nuk është e mundur të diagnostikohet shkaku i saktë, por ka shumë faktorë të njohur rreziku që mund të kontribuojnë në shfaqjen e tyre:

Dehidratimi: Marrja e reduktuar e lëngjeve mund të ndryshojë ekuilibrin e elektroliteve, duke predispozuar për ngërçe.

Mangësi ushqyese: Nivelet e ulëta të mineraleve si magnezi, kaliumi dhe kalciumi mund të rrisin rrezikun.

Lodhja e muskujve: Ushtrimi intensiv ose i zgjatur mund të predispozojë për ngërçe gjatë natës. Ekzagjerimi me aktivitetin, veçanërisht pa trajnim adekuat, mund të favorizojë gjithashtu shfaqjen e çrregullimit.

Mënyra e jetesës sedentare:

Qëndrimi gjatë gjumit: Mbajtja e një pozicioni që shkurton muskujt tuaj për periudha të gjata mund të shkaktojë ngërçe.

Shtatzënia: Gratë shtatzëna, veçanërisht në tremujorin e tretë, janë më të prirura ndaj ngërçeve gjatë natës.

Mosha e avancuar: Me kalimin e moshës, masa e muskujve zvogëlohet, duke rritur ndjeshmërinë ndaj ngërçeve.

Medikamentet: Disa diuretikë dhe statina mund të kenë ngërçe të muskujve si një efekt anësor.

Pse një mënyrë jetese sedentare mund të shkaktojë ngërçe gjatë natës?

Qarkullimi i reduktuar i gjakut: Mungesa e lëvizjes së rregullt mund të çojë në qarkullim më pak efikas të gjakut, veçanërisht në ekstremitetet e poshtme. Kjo mund të shkaktojë një grumbullim të metabolitëve dhe zvogëlimin e oksigjenimit të muskujve, duke rritur mundësinë e ngërçeve.

Dobësia e muskujve: Pasiviteti i zgjatur mund të çojë në dobësimin e muskujve të këmbës. Muskujt më të dobët janë më të ndjeshëm ndaj kontraktimeve dhe ngërçeve të pavullnetshme.

Ngurtësia e muskujve: Një mënyrë jetese e ulur mund të shkaktojë një ulje të fleksibilitetit të muskujve. Muskujt e ngurtësuar janë më të prirur të tkurren papritur, veçanërisht gjatë gjumit kur trupi është në një pozicion statik për periudha të gjata.

Rritja e peshës trupore: Të qenit i ulur shpesh çon në shtim në peshë, gjë që mund të sjellë stres shtesë në muskujt dhe nyjet e këmbëve, duke i predispozuar për ngërçe.

Metabolizmi i dëmtuar i glukozës: Pasiviteti mund të ndikojë negativisht në metabolizmin e glukozës, duke rritur rrezikun e sëmundjeve të tilla si diabeti i tipit 2, i cili shoqërohet me një incidencë më të lartë të ngërçeve gjatë natës.

Çfarë mund të fshehin ngërçet?

Ndër shkaqet më pak të zakonshme të ngërçeve të këmbëve gjatë natës, mjekët në klinikat Mayo raportojnë gjithashtu:

Dështimi akut i veshkave

Sëmundja e Addison-it (insuficienca mbiveshkore)

Anemia (për shkak të mungesës së oksigjenit në muskuj për shkak të mungesës së qelizave të kuqe të gjakut të shëndetshme)

Sëmundja kronike e veshkave

Cirroza e mëlçisë

Shtypje e lartë

Çrregullime të tiroides (hipertiroidizëm ose hipotiroidizëm)

Hipoglicemia

Sëmundja e Parkinsonit

Sëmundja e arterieve periferike

Neuropatia periferike

Stenoza kurrizore

Diabeti i tipit 1/2

Sindroma e këmbëve të shqetësuara (edhe pse e dallueshme nga ngërçet, mund të bashkëjetojë dhe të shkaktojë siklet gjatë natës)

Sëmundja e neuroneve motorike: Në raste të rralla, ngërçet mund të jenë një simptomë e hershme e kushteve të tilla si skleroza anësore amiotrofike (ALS).

Si shfaqen ngërçet e natës?

Ngërçet e natës zakonisht:

Fillojnë papritur, shpesh duke e zgjuar personin nga gjumi.

Shkaktojnë dhimbje të mprehta dhe intensive, kryesisht të ndjera në pulpa.

E bëjnë muskulin në mënyrë të dukshme dhe të prekshme të fortë.

Zgjasin nga disa sekonda deri në disa minuta.

Mund të lënë një ndjenjë dhimbjeje pas zgjidhjes.

Kur duhet të shqetësoheni?

Këshillohet që të konsultoheni me një mjek nëse:

Ngërçet janë të shpeshta dhe pengojnë ndjeshëm gjumin

Ato gjithashtu ndodhin rregullisht gjatë ditës, jo vetëm gjatë natës

Ato shoqërohen me ënjtje, skuqje ose ndryshime të lëkurës në këmbë

Ato vazhdojnë për periudha të gjata ose shkaktojnë dhimbje të forta

Janë të lidhura me dobësi ose atrofi të muskujve (humbje të masës muskulore)

Ato shfaqen së bashku me simptoma të tjera neurologjike.

Çfarë duhet bërë? Mjetet juridike të menjëhershme

Kur shfaqet një ngërç gjatë natës:

Zgjatni butësisht muskulin e prekur: Për pulpën, shtrini këmbën dhe përkulni kyçin e këmbës, në mënyrë që gishtat e këmbëve të drejtohen drejt fytyrës.

Masazhoni muskujt: Një masazh i butë mund të ndihmojë në relaksimin e tkurrjes.

Aplikoni nxehtësinë: Një shishe me ujë të nxehtë mund të lehtësojë dhimbjen e mbetur duke relaksuar muskujt.

Ecni: Nëse është e mundur, ngrihuni dhe ecni shkurt për të relaksuar muskujt.

Parandalimi

Për të reduktuar frekuencën e ngërçeve të natës në mungesë të një shkaku të njohur dhe nëse ndiqni këshillat mjekësore, mund të provoni:

Mbani hidratim të mirë, veçanërisht para gjumit.

Merrni një dietë të pasur me fruta, perime, drithëra dhe bishtajore, për të parandaluar mungesën e vitaminave dhe veçanërisht kripërave minerale. Mund të jetë e dobishme të matni vitaminën D dhe, në rast të mungesës, të merrni një suplement.

Kryeni rregullisht ushtrime shtrënguese, veçanërisht para gjumit.

Shmangni ushtrimet e forta në orët e mbrëmjes.

Konsideroni përdorimin e çorape të kompresimit të shkallëzuar nëse rekomandohet nga mjeku juaj.

A funksionon magnezi?

Roli i magnezit në parandalimin e ngërçeve të natës ka qenë objekt i studimeve të shumta, me rezultate kontradiktore. Ndërsa disa kërkime sugjerojnë një përfitim, veçanërisht te njerëzit me mungesë magnezi, të tjerët nuk kanë gjetur efekte të rëndësishme. Një përmbledhje e Cochrane e studimeve të disponueshme përfundon me disa skepticizëm.