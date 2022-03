Ngrënia e dy lugëve nga ky ushqim çdo ditë mund të largojë demencën

Rënia mendore e lidhur me moshën është një problem që mund të ndryshojë jetën, por nuk është kurrë vonë për të filluar të bëni ndryshime të vogla që mund të ndihmojnë në mbajtjen e qelizave të trurit tuaj të sigurta.

Në fakt, hulumtimi i ri sugjeron se shtimi i një rostiçeri të shijshme në rutinën tuaj të përditshme – frutat e thata – mund të bëjë ndryshimin për t’ju ndihmuar të mbroni trurin tuaj dhe të shmangni sëmundje si demenca.

Arrat makadamia, arrat e fëstëkut, arrat braziliane — ne i duam të gjitha. Dhe studiuesit nga Universiteti i Australisë Jugore kanë zbuluar se shtimi i vetëm dy lugë çaji (10 gram) me arra në dietën tuaj ditore mund të jetë gjithçka që ju nevojitet për të mbrojtur dhe madje për të përmirësuar funksionimin tuaj mendor.

Hulumtimi mbi frutat e thata dhe demencën

Botuar në Journal of Nutrition, Health, & Aging, studimi analizoi të dhënat nga 4,822 të rritur kinezë të moshës 55 vjeç e lart për një periudhë 15-vjeçare. Sipas vëzhgimeve të tyre, shtimi i vetëm dy lugë çaji me fruta të thata në dietën e pjesëmarrësve lidhet me përmirësimin e të menduarit, arsyetimit dhe kujtesës.

“Duke ngrënë më shumë se 10 gram fruta të thats në ditë, të moshuarit mund të përmirësojnë funksionin e tyre njohës deri në 60 për qind në krahasim me ata që nuk hanë fruta të thata”, tha autori kryesor i studimit, Dr. Ming Li. “Kjo në mënyrë efektive mund të largojë atë që normalisht do të përjetohej si një rënie natyrore dyvjeçare e njohjes”. Duke marrë parasysh që Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) vlerëson se numri aktual i njerëzve që jetojnë me demencë në nivel global është 47 milionë, këto gjetje janë premtuese. /