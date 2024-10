Nis puna për ndërtesën më të madhe në botë

Kulla e lartë 400 metra në formë kubi, e njohur si Mukaab, e cila pritet të jetë ndërtesa më e madhe në botë, ka nisur zyrtarisht ndërtimin në Arabinë Saudite.

Kompania e Zhvillimit New Murabba, e financuar nga Arabia Saudite, njoftoi se ndërtesa pritet të përfundojnë në vitin 2030, për ndërtimin e të cilës aktualisht po punojnë rreth 900 punëtorë.

Ndërtesa gjigante do të jetë qendra e zhvillimit të madh të New Murabba, që shtrihet në një sipërfaqe prej 18 kilometrash katrorë në veriperëndim të Rijadit. Pasi të përfundojë, kubi do të ketë një atrium të madh dhe një kullë spirale në qendër, shumë hapësira për dyqane, atraksione kulturore dhe turistike.

Pamjet e projektit tregojnë ndërtesës mbresëlënës. Struktura në formë kubi do të jetë në gjendje të shfaqë imazhe realiste që mbështjellin ndërtesën nga të gjitha anët.

Zhvillimi i gjerë i New Murabba-s do të përfshijë mbi 100,000 shtëpi, 980,000 metra katrorë dyqane, 1.4 milionë metra katrorë hapësira zyrash, si dhe hotele, vende kulturore, një universitet, një teatër dhe një muze.

Ky mega-projekt është pjesë e vizionit të Arabisë Saudite 2030, i cili synon të reduktojë varësinë nga nafta dhe të diversifikojë ekonominë, duke zhvilluar sektorët e shërbimeve publike. Sidoqoftë, një hetim i ri ka zbuluar se mijëra punëtorë humbin jetën çdo vit për të përmbushur ambiciet e Princit të Kurorës, Mohammed bin Salman.