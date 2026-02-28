Nisin hetimet ndaj Epstein për përdorimin e bazave ajrore për trafikimin e vajzave

Sekretari britanik i Mbrojtjes, John Healey, ka urdhëruar një rishikim të dosjeve ushtarake për të verifikuar nëse financieri i dënuar për abuzime seksuale, Jeffrey Epstein, ka përdorur baza të Forcave Ajrore Mbretërore (RAF) për të trafikuar vajza drejt Britanisë së Madhe.
Healey ka ngarkuar zyrtarët të shqyrtojnë mbi dy dekada dokumente të Ministrisë së Mbrojtjes (MoD) dhe t’i dorëzojnë policisë çdo regjistër fluturimi që lidhet me Epstein.
Vendimi vjen pasi ish-kryeministri Gordon Brown u ka shkruar gjashtë forcave policore, duke kërkuar hetime nëse Andrew Mountbatten-Windsor ka përdorur avionë të financuar nga taksapaguesit dhe baza të “Royal Air Force” gjatë kohës kur shërbente si i dërguari tregtar, për të takuar Epstein.
Andrew dhe ish-ambasadori britanik në Uashington, Peter Mandelson, u arrestuan dhe më pas u liruan me kusht, këtë muaj, lidhur me dyshime për lidhje me abuzuesin e dënuar.
Një zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes deklaroi se sekretari i Mbrojtjes ka urdhëruar rishikimin e të gjitha të dhënave që mund të kenë lidhje me fluturime të Epstein që kanë zbritur në baza të RAF, për të siguruar që çdo informacion i rëndësishëm të zbulohet dhe t’u dorëzohet autoriteteve përkatëse.
Sipas burimeve, përdorimi i kapaciteteve të lira në pistat e RAF nga avionë privatë nuk është i pazakontë, për sa kohë që nuk cenon sigurinë apo funksionimin normal të bazës, dhe klientët privatë paguajnë tarifat përkatëse.