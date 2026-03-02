Një 25-vjeçare kryen mirëmbajtje dhe riparime të automjeteve në servis

Hatice Kartal, 25-vjeçe, nga qyteti Afyonkarahisar i Turqisë, filloi të punonte në një servis riparimi makinash pasi makina e saj u dëmtua rreth dy vjet më parë. Tani, ajo riparon dhe mirëmban automjete.
Kartal, e cila jeton me familjen e saj në fshatin Anayurt, u interesua për sportet në një moshë të re
Ajo arriti sukses në futbollin e femrave, Muay Thai dhe mundjen e krahëve, por bëri një pushim nga sportet pasi mbaroi shkollën e mesme për shkak të problemeve shëndetësore.
Rreth dy vjet më parë, ajo shkoi në një servis riparimi makinash për shkak të një defekti në timon në makinën e saj.
Atje, ajo kuptoi se kishte një pasion për mekanikën e makinave dhe riparimin.
Për shkak të defekteve të ndryshme në makinën e saj, ajo filloi të shkonte shpesh në servis.
Ajo i tha pronarit, Ahmet Ayer, se donte të punonte.
Duke parë interesin e saj për riparimin e makinave, Ahmeti e pranoi. Ajo më pas filloi të punonte si praktikante në servis.
Me kalimin e kohës, Hatice është përmirësuar dhe tani kryen “diagnostikimin” e defekteve, ndërrimin e vajit, mirëmbajtjen periodike dhe riparimet e automjeteve.
Ajo tha se i konsideron punonjësit e saj si familjen e saj dhe se ata kanë një marrëdhënie vëllazërore.