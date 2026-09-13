Një dron zbulohet pranë Aeroportit të Brukselit për të dytën natë radhazi

Sipas ofruesit belg të shërbimeve të navigacionit ajror Skeyes, një dron është zbuluar pranë Aeroportit të Brukselit për të dytën natë radhazi, transmeton Aandolu.
Zëdhënësi i Skeyes, Kurt Verwilligen, tha se kontrollorët e trafikut ajror e vërejtën dronin me sy dhe gjithashtu e zbuluan atë në sistemet digjitale duke përdorur pajisje të specializuara detektimi.
Verwilligen tha se operacionet në aeroport rifilluan në orën 20:20 me kohën lokale, pas pezullimit të detyrueshëm 30-minutësh si masë parandaluese pas vërejtjes së një droni, në përputhje me “Procedurën për Dronët e Paautorizuar”.
Ai nuk dha detaje të tjera mbi natyrën e operacioneve të prekura nga incidenti.
Megjithatë, zëdhënësi i Aeroportit të Brukselit, Quentin Mertens, tha se operatori i aeroportit nuk kishte marrë asnjë raport për fluturimin e një droni mbi aeroport dhe se nuk kishte pasur ndërprerje të trafikut ajror.
“Nuk u regjistruan devijime apo vonesa”, tha Mertens.
Incidenti ndodhi një ditë pasi trafiku ajror në Aeroportin e Brukselit u ndërpre përkohësisht pas vërejtjes së një droni tjetër.
Uljet e avionëve u pezulluan nga ora 21:45 deri në orën 22:10 me kohën lokale të premten, ndërsa po kryheshin kontrolle parandaluese, duke rezultuar në devijimin e tre fluturimeve.