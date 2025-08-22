Një Ferrari F40 LM do të dalë në ankand dhe synon çmimin marramendës

Një Ferrari F40 LM tepër i rrallë pritet të dalë në ankand gjatë Monterey Car Week muajin tjetër, me një vlerësim marramendës prej 8.5 deri në 9.5 milionë dollarë.
Ky është një nga vetëm 19 F40 LM të ndërtuar nga Michelotto për garat në SHBA dhe Evropë.
Makina specifike është numri 14 dhe është ndërtuar sipas specifikimeve GTC, që e bën atë më të fuqishmen nga të gjitha F40-tat.
Ajo prodhon 760 kuaj fuqi dhe peshon 317 kilogramë më pak se versioni standard.
Automjeti ka pasur një histori ndërkombëtare, me pronarë në Zvicër, SHBA, Gjermani dhe Austri.
Në vitin 2014, iu bë një restaurim i plotë nga Michelotto, duke u rikthyer në gjendje perfekte.
Para ankandit të gushtit, ajo është servisuar plotësisht dhe është pajisur me goma të reja garash Michelin.