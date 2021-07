Një gjë është e qartë: Makinat fluturuese do të jenë tepër të shtrenjta

Thuhet të ketë qenë viti 1917 atëherë kur u prezantua ideja e makinave fluturuese me përdorim personal.

Sidoqoftë, deri më sot, i gjithë koncepti i një avioni/makine njerëzish që mund të blejnë në të shumtën e rasteve mbetet kryesisht vetëm një ide.

Por kjo nuk i ka ndaluar shumë kompani të përpiqen të ndërtojnë atë që ata e konsiderojnë si një automobil fluturues.

Por ndërsa jemi duke parë koncepte interesante si PAL-V, ne nuk mund të harrojmë një aspekt shumë të rëndësishëm – kostoja e saj?

Epo, sipas Pentagon MotorGroup, përgjigjja e shkurtër është “shumë shtrenjtë”, përcjell Telegrafi.

Në këtë kontekst, thuhet se përveç kostos së sigurimit të saj, sa kushton marrja e një licence fluturimi, sa do të kushtonte ruajtja dhe parkimi i saj dhe sa karburant do të shpenzonte, çmimi total paraprak për një makinë fluturuese do të ishte më shumë se 740,000 dollarë.

Megjithatë duhet pasur parasysh se kjo analizë u krye në Mbretërinë e Bashkuar dhe çmimet për sigurimin, karburantin dhe magazinimin do të ishin të ndryshme në shtete të ndryshme. /Telegrafi/