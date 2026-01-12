Një i vdekur dhe 300 ndërtesa të shkatërruara nga zjarret në Australi

Një person ka humbur jetën ndërsa rreth 300 ndërtesa janë shkatërruar nga zjarret që kanë përfshirë shkurret në Australinë juglindore, raportuan mediat lokale të dielën, transmeton Anadolu.

Një ndalim total i zjarrit është në fuqi në të gjithë Viktorian verilindore dhe veri-qendrore ndërsa cilësia e ajrit pritet të përkeqësohet nga sot, pasi më shumë se 20 zjarre të shkurreve vazhdojnë të digjen, përfshirë dy në nivel emergjence, sipas transmetuesit publik ABC.

Zjarri pranë Walwa-s në verilindje të Viktorias, afër kufirit me Uellsin e Ri Jugor, mbetet nën një paralajmërim emergjence. Një tjetër alarm emergjence që i këshillon banorët të strehohen menjëherë, u lëshua për Irrewillipe në jugperëndim të shtetit, ku një zjarr në Otways po përhapet nga lumi Carlisle drejt Bungadorit.

Policia e Viktorias tha të dielën vonë se një person është gjetur i vdekur në një zonë të prekur nga zjarri në Longwood pranë qytetit qendror viktorian të Goburit.

Trupi u gjet rreth 100 metra nga një automjet pasi ekipet e emergjencës arritën në zonë më herët gjatë ditës.

Në një deklaratë kryeministrja e Viktorias, Jacinta Allan tha se mendimet e saj ishin me familjen dhe të afërmit e viktimës. “Kjo humbje shënon vdekjen e parë të njohur të lidhur me zjarrin gjatë asaj që ka qenë tashmë një periudhë tepër sfiduese për shtetin tonë”, tha ajo.

Autoritetet nuk e kanë identifikuar zyrtarisht personin dhe një raport i mjekut ligjor do të përgatitet. Deri të dielën në mbrëmje, zjarret në shkurre dogjën afër 390 mijë hektarë në të gjithë rajonin e Viktorias.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI