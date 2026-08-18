Një i vdekur dhe tre të lënduar – aksident mes tri veturave në Kliqinë të Pejës

Një person ka humbur jetën dhe tre të tjerë janë lënduar si pasojë e një aksidenti trafiku mes tri veturave në rrugën Pejë–Prishtinë, në Kliqinë të Pejës.
Rastin e ka konfirmuar për Telegrafin zëdhënësi i Policisë së Kosovës për Rajonin e Pejës, Fadil Gashi.
“Rreth orës 05:42 kemi pranuar informatën për një aksident trafiku në Kliqinë, ku janë përfshirë tri vetura. Fillimisht janë raportuar katër persona të lënduar”, ka thënë Gashi.
Sipas tij, njëri prej të lënduarve është dërguar në Spitalin e Përgjithshëm të Pejës, ku më pas ka ndërruar jetë.
“Njëri prej të lënduarve, pasi është dërguar në Spitalin e Përgjithshëm të Pejës, ka ndërruar jetë. Vdekjen e tij e ka konfirmuar mjeku kujdestar”, ka deklaruar zëdhënësi i Policisë.
Ndërkohë, tre persona kanë pësuar lëndime si pasojë e aksidentit.
Policia ka nisur hetimet për të zbardhur rrethanat dhe shkaqet e aksidentit.