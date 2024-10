Një konsolë e re po vjen: Nintendo 64 në rezolucion 4K

Kompania amerikane Analogue prezantoi një konsolë të re që lejon të luhen videolojëra, Nintendo 64 në rezolucion 4K.

Analogu 3D përdor një çip të avancuar FPGA që imiton me besnikëri funksionimin e harduerit origjinal N64. Sipas prodhuesit, të gjitha lojërat funksionojnë pa probleme, pa probleme që janë të zakonshme me emulatorët.

Analogu pretendon se çipi i tyre replikon me besnikëri çdo komponent të konzollës origjinale, duke siguruar përputhshmëri të plotë me lojërat N64, raporton CNET.

Kompania gjithashtu thekson se shumë lojëra nga tastiera Nintendo 64 dukeshin më së miri në televizorët e vjetër CRT, sepse ato televizorë përdornin një sinjal analog dhe pikselët dukeshin “më të butë”.

Nga ana tjetër, ekranet moderne shfaqin imazhe me mprehtësi shumë më të madhe, kështu që videolojërat me rezolucion më të ulët, si ato në N64, shpesh duken të panatyrshme, me pikselë të mëdhenj të dukshëm.

Për të zgjidhur këtë problem, Analogue ka krijuar filtra të veçantë që imitojnë pamjen e televizorëve të vjetër CRT. Ata pretendojnë se “modalitetet origjinale të ekranit riprodhohen me kujdes” dhe se këta filtra lejojnë “rekrijim pothuajse të qetë të ekraneve CRT, duke ruajtur ngrohtësinë, thellësinë dhe strukturën në çdo kornizë”, ndërsa simulojnë “shkëlqimin e butë të ekraneve të vjetër”.

Konsola mbështet Bluetooth, Wi-Fi dhe ka katër porte për kontrollorët, duke lejuar video-lojëra të lehta me shumë lojtarë. Përveç punës me kontrollorët origjinal N64, ai është gjithashtu i pajtueshëm me kontrollorët modernë si 8BitDo 64.

Analogue 3D vjen në dy ngjyra, kushton 250 dollarë dhe pritet të jetë në dispozicion në tremujorin e parë të 2025.