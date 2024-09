Një muaj më vonë sesa pritej mbërrin Android 15

Mes funksionaliteteve më interesante të Android 15 janë ndryshimet inteligjente të volumit dhe kompresimi dinamik për aplikacionet me audio AAC.

Jemi mësuar të dëgjojmë rreth versioneve të reja Android gjatë debutimit të modeleve të reja të smartfonëve Google Pixel, por me Android 15 nuk ndodhi kështu.

Kodi burimor i Android 15 u publikua vetëm sot në Android Open Source Project. Çuditërisht mungonte prej evenimentit të lançimit të Google Pixel muajin e kaluar.

Android 15 do të jetë e disponueshme në disa modele Pixel së shpejti. Disa pajisje nga Samsung, Honor, iQOO, Lenovo, Motorola, Nothing, OnePlus, Oppo, realme, Sharp, Sony, Tecno, Vivo dhe Xiaomi do të fitojnë mbështetjen në muajt e ardhshëm.

Krahas përmirësimit të aksesit në aplikacionet me formatin split-screen, ofrohet gjithashtu mbështetje për ekranet cep-më-cep nëse një aplikacion targeton SDK 35.

Që kur Android 10 mbërriti, Google ka ndaluar që emërtuari versionet e reja me emërtime ëmbëlsirash. Kjo traditë përfundoi me Android 9 Pie dhe Google tashmë është përqendruar në brandim më konvencional.