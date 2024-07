Një ndryshim në brendësi do të zgjidhë problemet e nxehtësisë së iPhone 16

Apple në fund adresoi problemin me një përditësim në iOS 17, por me modelet iPhone 16 pritet të shkojë një hap më tutje.

Pak pasi iPhone 15 Pro dhe iPhone 15 Pro Max debutuan në Shtator të vitit të kaluar, disa konsumatorë u ankua për mbinxehjen e pajisjeve.

Apple në fund adresoi problemin me një përditësim në iOS 17, por me modelet iPhone 16 pritet të shkojë një hap më tutje.

The Information raportoi se modelet iPhone 16 do të pajisjen me një shtresë më të madhe grafiti në brendësi të pajisjes për të adresuar mbinxehjen e telefonëve.

Ky informacion është në një linjë me një spekulim të hershëm se modelet iPhone 16 do të kishin një sistem të përmirësuar të menaxhimit të nxehtësisë.

Apple pritet të lançojë modelet iPhone 16 në Shtator, pak më pak se dy muaj. Nëse implementohet, probleme me nxehtësinë mund të jenë një gjë që i përkasin së kaluarës në iPhone.