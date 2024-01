Një orë para se të shkoni në gjumë, përzieni bananen me kanellë: Pini çdo mbrëmje, ja se ç’do të ndodhë!

Do të kënaqeni me shijen e shkëlqyeshme dhe me të mirat e shumta të cilat jua ofron kjo pije

Gjumi i mirë është thelbësor për funksionimin e duhur të të gjithë trupit, si dhe për mirëqenien dhe shëndetin tonë të përgjithshëm.

Nëse vuani nga mungesa e gjumit, kjo është një shenjë e mundësive për hipertension, depresion, sëmundje, molisjes dhe energjisë së paktë. Modelet e parregullta të gjumit ose pagjumësia mund të çojnë në pasoja të tmerrshme për shëndetin.

Bananet kanë shumë kalium dhe magnez, minerale që përmirësojnë cilësinë e gjumit. Këto minerale kur merren në sasi të minimizuar ose kur eliminohen nga dieta, ndikojnë negativisht në nivelin e kortizolit dhe bëjnë që venat dhe muskujt të lëshohen.

Kanella ofron përfitime të shumta shëndetësore. Ajo ka shije dhe aromë jashtëzakonisht të këndshme dhe ndihmon në lehtësimin dhe relaksimin e trupit. Përveç kësaj, ajo ndihmon edhe në tretje.

Në vazhdim ne ju sjellim një recetë ideale që do t’ua bëjë të lehtë dhe të qetë gjumin e natës.

Përbërësit:

– 1 banane

– pak kanellë

– 1 tenxhere të vogël me ujë

Si ta përgatisim…

Hiqni skajet e bananes dhe vendosini në ujë. Lëreni ujin derisa të vlojë për 10 minuta. Pastaj, nëpërmjet kullesës hidheni në një gotë të madhe.

Së fundi, shtojini kanellë.

Konsumojeni këtë pije të shijshme një orë përpara se të shkoni në shtrat për gjumë.