Sulmet izraelite që synojnë zonat në Qytetin e Gazës dhe Khan Younis kanë vrarë së paku 28 persona – kryesisht gra dhe fëmijë – dhe kanë plagosur më shumë se 77 të tjerë, në një tjetër shkelje të armëpushimit.
Izraeli ka kryer sulme ajrore në fshatrat jugore libaneze të Deir Kifa, Chehour, Aynata dhe Tair Filsi, duke dëmtuar shtëpitë në zonat e banuara.
Kreu i agjencisë së OKB-së për refugjatët palestinezë, Philippe Lazzarini, ka bërë thirrje për më shumë fonde, duke thënë se mungesa e saj aktuale “rrezikon të drejtat, jetën dhe të ardhmen” e miliona palestinezëve.
Mbrojtja civile e Gazës u ka kërkuar banorëve të qëndrojnë larg shtëpive që u dëmtuan rëndë gjatë sulmit të Izraelit në enklavë, duke paralajmëruar se afrimi ose rihyrja në këto struktura përbën një kërcënim të drejtpërdrejtë për jetën e tyre.
Save the Children ka paralajmëruar se fëmijët në Gaza po flenë në tokë të zhveshur dhe të lagur me rroba të lagura me ujë të kanalizimeve pasi shirat e rrëmbyeshëm përmbytën qindra tenda, duke rritur rrezikun e sëmundjeve ndërsa dimri po afron.
Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Lindjen e Mesme këtë mbrëmje
