Të paktën tre palestinezë janë vrarë në një sulm ajror izraelit ndaj një shtëpie në zonën Bani Suheila, në lindje të Khan Younis, në Gazën jugore, sipas Mbrojtjes Civile të enklavës.
Ushtria izraelite kreu sulme ajrore vdekjeprurëse në të gjithë Gazën dje, duke vrarë të paktën 30 persona në Qytetin e Gazës dhe Khan Younis në atë që Hamasi e quajti një “përshkallëzim serioz”.
Izraeli pretendoi se sulmet ishin hakmarrje ndaj luftëtarëve të Hamasit që qëlluan trupat izraelite në Gazën jugore, një pretendim që Hamasi e hodhi poshtë si një “përpjekje për të justifikuar krimet dhe shkeljet e tyre të vazhdueshme”.
Izraeli gjithashtu bombardoi katër fshatra në Libanin jugor dje, duke pretenduar se kishte në shënjestër infrastrukturën e Hezbollahut, pavarësisht një armëpushimi të vazhdueshëm atje. Sulmet dëmtuan shtëpitë në zonat e banuara.
OKB paralajmëroi se shumë familje në Gaza nuk kanë strehim të përshtatshëm për t’u përballur me dimrin e ardhshëm, pasi shirat e rrëmbyeshëm përmbytin tendat e tyre dhe dëmtojnë ato pak furnizime ushqimore që kanë.
“Për të tretin dimër që nga fillimi i bombardimeve intensive izraelite në tetor 2023, [palestinezët] janë të dëshpëruar jo vetëm për një armëpushim të qëndrueshëm, por edhe për vende të sigurta dhe të ngrohta për të fjetur”, tha drejtori rajonal i Save the Children, Ahmad Alhendawi. /mesazhi
Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Lindjen e Mesme këtë mëngjes
