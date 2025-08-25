Forcat izraelite vranë të paktën 51 palestinezë në sulmet në të gjithë Gazën të dielën.
Forcat izraelite kanë shkatërruar më shumë se 1,000 ndërtesa në lagjet Zeitoun dhe Sabra të Qytetit të Gazës që nga 6 gushti, tha Mbrojtja Civile e Gazës.
Shtetet arabe dhe islamike u mblodhën në Xhide për një takim urgjent të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik mbi katastrofën humanitare në Gaza.
Shefi i UNRWA-së, Philippe Lazzarini, tha se uria është “fatkeqësia e fundit” që godet Gazën, duke e quajtur atë “ferr në të gjitha format”.
Houthit thanë se të paktën katër persona u vranë dhe 67 të tjerë u plagosën nga sulmet izraelite në Sanaa të Jemenit, të cilat goditën pallatin presidencial dhe objektet energjetike. /mesazhi
Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Lindjen e Mesme këtë mëngjes
