Katër palestinezë janë vrarë nga zjarri izraelit në të gjithë Gazën këtë mëngjes.
Një burrë palestinez është qëlluar dhe plagosur nga kolonët izraelitë në një sulm në perëndim të Ramallahut në Bregun Perëndimor të pushtuar. Të shtënat ndodhën në qytetin Beit Ur at-Tahta në Bregun Perëndimor qendror, ku gjashtë palestinezë u plagosën në një sulm kolonësh dy ditë më parë.
Irani ka kritikuar Izraelin për vrasjen e komandantit të lartë ushtarak të Hezbollahut, Haytham Ali Tabatabai, një ditë pasi ai u vra me katër persona të tjerë në një sulm në periferitë jugore të Bejrutit.
Izraeli thotë pas vrasjes së Tabatabai se ka rritur nivelin e gatishmërisë së sistemit të tij të mbrojtjes ajrore në veri.
Ushtria izraelite ka njoftuar shkarkimin e tre gjeneralëve dhe masa disiplinore kundër disa oficerëve të tjerë të lartë për shkak të dështimit të tyre për të parandaluar sulmet e 7 tetorit 2023.
Trupat e tetë anëtarëve të një familjeje palestineze janë nxjerrë nga rrënojat e shtëpisë së tyre në kampin e refugjatëve Maghazi në Gazën qendrore. /mesazhi
Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Lindjen e Mesme tani
Katër palestinezë janë vrarë nga zjarri izraelit në të gjithë Gazën këtë mëngjes.