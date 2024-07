Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Pa’lestinë, dita 295 e lu’ftës

Të paktën 30 palestinezë, duke përfshirë 15 fëmijë, janë vrarë në një sulm izraelit në shkollën Khadija në qendër të Deir el-Balah, e cila po përdorej si një spital fushor dhe një strehimore, thanë zyrtarët.

Një mjek që është në kontakt me stafin në Spitalin Al-Aksa të Deir el-Balah përshkroi një “ditë katastrofike” atje, duke thënë se dhoma e urgjencës është plot me pacientë, “shumë prej tyre me plagë të rënda traumatike”.

Ushtria izraelite fajësoi Hezbollahun për një sulm që vrau 11 të rinj që luanin futboll në qytetin Druze të Majdal Shams, në lartësitë e pushtuara të Golanit. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, i cili po kthehet në Izrael herët pasi ndërpreu udhëtimin e tij në Shtetet e Bashkuara, tha se Hezbollahu do të “paguante një çmim të rëndë” për sulmin.

Hezbollahu mohoi çdo rol në sulm. Ndërkohë, qeveria libaneze përsëriti thirrjet për t’i dhënë fund armiqësive midis Hezbollahut dhe Izraelit.

SHBA e dënoi sulmin ndaj Majdal Shams si “të tmerrshëm”, ndërsa Bashkimi Evropian bëri thirrje për një hetim të pavarur. Kombet e Bashkuara thanë se ishin të shqetësuara për zgjerimin e armiqësive në Libanin jugor dhe se po komunikonin me të gjithë aktorët për të ulur tensionet në Linjën Blu, e cila ndan Libanin nga Izraeli dhe Lartësitë Golan.

Një kirurge traumatike, e cili punonte në një spital në Khan Younis, ka akuzuar Izraelin se po synonte qëllimisht fëmijët. “Ne pamë rregullisht, në baza ditore, fëmijë të qëlluar në kokë dhe gjoks,” tha Feroze Sidhwa.

Një sulm izraelit me dron në kampin e pushtuar të refugjatëve në Bregun Perëndimor të Balata, pranë qytetit të Nablus, ka vrarë dy palestinezë, duke përfshirë një adoleshent.