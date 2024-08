Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Pa’lestinë, dita 307 e lu’ftës

Sulmet izraelite vazhdojnë në të gjithë Rripin e Gazës, me bombardimin e dy shkollave që strehojnë familjet e zhvendosura në qytetin e Gazës, duke vrarë të paktën 15 persona dhe duke plagosur dhjetëra.

Udhëheqësit e SHBA-së, Egjiptit dhe Katarit kanë ftuar Izraelin dhe Hamasin të rifillojnë bisedimet për armëpushim më 15 gusht, pas disa përpjekjeve të dështuara për të finalizuar një marrëveshje.

Izraeli ka konfirmuar se do të dërgojë negociatorë në bisedimet, të cilat ndërmjetësit kanë propozuar të mbahen ose në Kajro ose në Doha, ndërsa Hamasi ende nuk është përgjigjur.

Izraeli ka revokuar akreditimin diplomatik të tetë diplomatëve norvegjezë që punojnë me Autoritetin Palestinez, duke e quajtur atë një përgjigje ndaj njohjes së shtetit palestinez nga vendi. Shefi i politikës së jashtme të BE-së ka dënuar masën e Izraelit kundër Norvegjisë, duke thënë se ajo “bie në kundërshtim me frymën e Marrëveshjeve të Oslos dhe prish në mënyrë disproporcionale” marrëdhëniet me Autoritetin Palestinez.

Grupi libanez Hezbollah ka thënë se një nga luftëtarët e tij është vrarë, ndërsa ushtria izraelite konfirmoi se zbuloi të paktën 25 lëshime raketash në veri të Izraelit nga Libani.