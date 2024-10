Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Pa’lestinë, dita 384 e lu’ftës

Ushtria izraelite ka kryer një masakër të madhe në kampin e refugjatëve Jabalia, sipas agjencisë së mbrojtjes civile të Gazës, me vlerësimet fillestare që e vendosin numrin e viktimave në më shumë se 100.

Tanket izraelite kanë sulmuar Spitalin Kamal Adwan në veri të Gazës, duke shkaktuar dëme të rënda në njësinë e kujdesit intensiv të objektit, ndërsa spitali pret një fluks të plagosurish.

Bisedimet për armëpushimin në Gaza janë vendosur të rifillojnë në ditët në vijim, por zyrtari i lartë i Hamasit, Osama Hamdan ka thënë se nuk ka ndryshim në qëndrimin e grupit se pengjet do të lirohen vetëm nëse Izraeli i jep fund luftës së tij në enklavën palestineze.

Sulmet izraelite në Liban kanë vrarë të paktën 19 persona gjatë 24 orëve të fundit, me Bejrutin që po përgatitej për një natë tjetër sulmesh ndërsa periferitë jugore të kryeqytetit libanez përballen sërish me bombardime.

Ushtria izraelite ka thënë se pesë nga ushtarët e saj janë vrarë dhe shtatë janë plagosur rëndë në Libanin jugor gjatë ditës së kaluar në përleshjet me Hezbollahun.

