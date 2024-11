Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Pa’lestinë, dita 406 e lu’ftës

Sulmi i ushtrisë izraelite në Gaza vazhdon, duke përfshirë Beit Lahiya në veri, ku një sulm izraelit në një ndërtesë banimi ka vrarë të paktën tre persona, përfshirë fëmijë.

Avionët luftarakë izraelitë kanë kryer një sulm në qytetin Burj Rahha në distriktin Tire të Libanit jugor, duke vrarë një paramedik dhe duke plagosur shtatë persona të tjerë.

Shefi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ka shprehur keqardhjen e të enjtes për vrasjen e “të paktën 12 ndihmësve” në një sulm ajror izraelit në një qendër libaneze të mbrojtjes civile në rajonin lindor të Baalbekut të Libanit.

Irani do të mbështesë Libanin në çdo vendim që do të marrë për të siguruar një armëpushim me Izraelin, tha Ali Larijani, një këshilltar i lartë i liderit suprem të Iranit, Ali Khamenei, gjatë një vizite në Bejrut.

Malajzia nuk e njeh shtetin e Izraelit, mbështet popullin palestinez dhe kjo politikë nuk do të ndryshojë, ka përsëritur kryeministri i vendit Anwar Ibrahim në samitin e Bashkëpunimit Ekonomik Azi-Paqësor (APEC) në Peru.