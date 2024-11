Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Pa’lestinë, dita 409 e lu’ftës

Një vajzë 12-vjeçare palestineze, fytyra e së cilës u copëtua në një sulm izraelit, po i bën thirrje botës që t’i bëjë presion Izraelit që ta lërë të largohet nga Gaza për trajtim mjekësor jashtë vendit. Vajza, Mazyouna Damo, nuk është në gjendje të hajë për shkak të plagëve të saj.

Tor Wennesland, i dërguari i OKB-së në Lindjen e Mesme, duke informuar OKB-në tha se rajoni është në një “udhëkryq të zymtë” dhe se kushtet aktuale në Gaza “janë ndër më të këqijat që kemi parë gjatë gjithë luftës”.

Forcat izraelite vranë të paktën dy palestinezë në Gazën veriore dhe nisën bastisje të reja në qytetin e Jeninit në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke u përleshur me luftëtarët atje.

Forcat izraelite vazhduan të sulmojnë kryeqytetin e Libanit pasi filluan një sulm në zemër të qytetit. Një ndërtesë shumëkatëshe u shkatërrua në sulmin e fundit izraelit në lagjen Chiyah.

Ministri i Jashtëm i Izraelit paralajmëroi qeverinë irakiane që të ndërmarrë veprime të menjëhershme për të ndalur sulmet nga grupet e mbështetura nga Irani në Irak, pasi milicitë pretenduan një tjetër sulm me dron ndaj Izraelit.

Udhëheqësit e G20-s bënë thirrje për armëpushim në Gaza dhe Liban në një komunikatë të përbashkët pas samitit të tyre në Rio de Zhaneiro të Brazilit.

Today I was visiting the child Mazyouna Damo, whose house was bombed and her sister and brother were martyred. Mazyouna suffers from deformities as a result of a jaw injury. Thank you, people of Kuwait.

