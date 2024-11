Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Pa’lestinë, dita 414 e lu’ftës

Moti i ftohtë dhe me shi po shton gjendjen e vështirë të palestinezëve të zhvendosur në Gaza, me baticat e larta që vërshojnë dhe lajnë tendat e improvizuara në bregdet, sipas Al Jazeera Arabic.



Në Gazën veriore, Dr Hussam Abu Safia, drejtori i spitalit Kamal Adwan, përsëriti një lutje për ndërhyrje globale, duke thënë se objekti ka qenë nën bombardimet izraelite për më shumë se shtatë ditë tani.



Ai akuzoi gjithashtu forcat izraelite për përdorimin e një bombe që mbante fragmente të padukshme që shkaktojnë gjakderdhje të rëndë dhe dëmtime të organeve të brendshme.



Në Bregun Perëndimor të pushtuar, forcat izraelite qëlluan për vdekje një djalë 13-vjeçar dhe një burrë 20-vjeçar në qytetin Yabad.



Forcat izraelite vazhduan të godasin Libanin, duke vrarë tre persona në qytetin jugor të Tiros, ndërsa mediat izraelite raportuan se qeveria e Netanyahut ka rënë dakord në parim për një armëpushim me Hezbollahun.



Ushtria izraelite tha se i vjen keq për një sulm në Libanin jugor që vrau një ushtar libanez dhe plagosi 18 të tjerë, sipas The Times of Israel.

