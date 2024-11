Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Pa’lestinë, dita 416 e lu’ftës

Sulmi i Izraelit në Gaza ka vazhduar, me të paktën katër persona të vrarë në një sulm në strehën e shkollës al-Tabin për njerëzit e zhvendosur në qytetin e Gazës në veri.



Një armëpushim midis Izraelit dhe grupit libanez Hezbollah hyri në fuqi në orën 4 të mëngjesit me orën lokale (02:00 GMT), pa asnjë raportim për shkelje në orët e fundit.



Në një intervistë me Al Jazeera, i dërguari amerikan Amos Hochstein ka konfirmuar detajet e marrëveshjes, duke thënë se armëpushimi është “i përhershëm” dhe forcat izraelite në Libanin jugor “do të mbeten në fuqi tani për tani”.



Rrjedhat e makinave që transportonin njerëz të zhvendosur nga Libani jugor nga sulmet izraelite kanë filluar të udhëtojnë në jug, pavarësisht paralajmërimeve të ushtrisë izraelite kundër kthimit të civilëve në shtëpi.



Ministria e Jashtme e Iranit ka “[përshëndetur] lajmin” për përfundimin e “agresionit të Izraelit kundër Libanit”, ndërsa Sekretari i Shtetit i SHBA-së Lloyd Austin përshëndeti armëpushimin “historik”.



Autoritetet libaneze konfirmuan se ushtria izraelite bombardoi të tre pikat kufitare të vendit me Sirinë përpara hyrjes në fuqi të armëpushimit, me të paktën një vullnetar me Gjysmëhënën e Kuqe Siriane të vrarë.





