Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Pa’lestinë, dita 423 e lu’ftës

Forcat izraelite kanë bombarduar Spitalin Kamal Adwan në veri të Gazës për herë të pestë në javët e fundit, si dhe kanë rrethuar një shkollë që strehon qindra njerëz të zhvendosur në Beit Lahiya.



Zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë në enklavën palestineze kanë thënë se sulmet izraelite kanë vrarë 36 persona dhe kanë plagosur 96 të tjerë në periudhën e fundit të raportimit 24-orësh.



SHBA i ka kërkuar Izraelit që të hetojë akuzat që sulmet e tij ajrore kanë vrarë punonjës të ndihmave në Gaza, tha një zëdhënës i Departamentit të Shtetit, duke shprehur zemërim për vrasjen e fundit të një punonjësi të Save the Children.



OKB-ja thotë se “disponueshmëria e ushqimit është në një nivel më të ulët historik” në Gaza ndërsa bllokada e territorit nga Izraeli vazhdon, me disa në veriun e rrethuar që thonë se po mbarojnë të gjitha furnizimet.



Një sulm ajror izraelit në një makinë pranë kryeqytetit të Sirisë, Damaskut, ka vrarë një figurë të lartë të Hezbollahut përgjegjës për lidhjet me ushtrinë siriane.



Forcat paqeruajtëse të OKB-së kanë thënë se janë duke monitoruar “shkeljet” e një armëpushimi të brishtë të ndërmjetësuar nga SHBA në Liban pasi Izraeli kreu disa sulme ajrore vdekjeprurëse në jugun e vendit këtë javë.

Share this: Facebook

X