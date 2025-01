Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Palestinë, dita 456 e luftës

Forcat izraelite vazhdojnë të godasin Gazën, duke vrarë të paktën një person në Khan Younis dhe duke plagosur disa në qytetin e Gazës, një ditë pasi vranë të paktën 70 palestinezë në të gjithë Rripin.



Në Bregun Perëndimor të pushtuar, kolonët izraelitë sulmuan fermerët palestinezë dhe i vunë zjarrin një ndërtese pranë qytetit të Ramallah, nën vëzhgimin e ushtrisë izraelite, sipas dëshmitarëve dhe agjencisë së lajmeve Wafa.



Ushtria izraelite njoftoi përgjimin e një rakete që tha se ishte lëshuar nga Jemeni.



Televizioni Al Masirah, i lidhur me Houthit, raportoi se forcat amerikane dhe britanike kryen disa sulme ajrore në qytetin e Saada në Jemenin veriperëndimor.



Fondacioni Hind Rajab, një grup fushatash, thotë se një gjykatë në Brazil ka urdhëruar një hetim pasi grupi ngriti një peticion kundër një ushtari izraelit i cili po kalon pushimet në vend dhe akuzohet për krime lufte.



Forcat izraelite vranë të paktën 70 palestinezë në 30 sulme të veçanta në të gjithë Rripin e Gazës të shtunën, thonë mjekët dhe punonjësit e shpëtimit, me viktima duke përfshirë shumë fëmijë.



Presidenti i SHBA Joe Biden propozon një shitje armësh prej 8 miliardë dollarësh për Izraelin, vetëm dy javë para se të largohej nga detyra, duke injoruar kritikat e përhapura për numrin në rritje të vdekjeve në Gaza.



Ministri i Mbrojtjes i Izraelit, Israel Katz, konfirmon se negociatat indirekte me Hamasin kanë rifilluar në Katar për kthimin e robërve të mbajtur në Gaza.



Shefi i Hezbollahut Naim Qassem thotë se grupi i armatosur libanez është i gatshëm t’i përgjigjet shkeljeve të përsëritura izraelite të armëpushimit të rënë dakord muajin e kaluar, pasi forcat paqeruajtëse të OKB-së në Liban (UNIFIL) akuzojnë Izraelin për veprime që “vënë në rrezik” armëpushimin.



Lufta e Izraelit në Gaza ka vrarë të paktën 45,658 palestinezë dhe ka plagosur 108,583 që nga 7 tetori 2023. Të paktën 1,139 njerëz u vranë në Izrael gjatë sulmeve të udhëhequra nga Hamasi atë ditë dhe më shumë se 200 u zunë robër.

