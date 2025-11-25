Rusia dhe Ukraina kanë vazhduar sulmet e tyre ajrore, me sulme vdekjeprurëse ruse që godasin Kievin dhe Kharkivin, dhe Ukrainën që synon Moskën dhe rajonin e Rostovit me dronë.
Aleatët evropianë të Ukrainës i kanë mirëpritur me kujdes përpjekjet midis Uashingtonit dhe Kievit në bisedimet në Gjenevë që kanë dhënë atë që ata e quajtën një “kornizë e rafinuar paqeje”, pasi propozimi origjinal i SHBA-së u kritikua për peshimin në favor të Moskës.
Presidenti Zelenskyy ka thënë se plani i modifikuar i paqes tani përmban më pak se 28 pika dhe përfshin “elementë të saktë”.
Ai theksoi se do të diskutonte “çështje të ndjeshme, pikat më delikate” me Presidentin Trump, duke shtuar se nëse negociatat vazhdojnë, atëherë sulmet e Rusisë duhet të ndalen.
Trump gjithashtu la të kuptohej për përparim në bisedime, duke thënë se “diçka e mirë mund të jetë duke ndodhur”.
Moska nuk është përfshirë në negociatat mbi planin origjinal të paqes prej 28 pikash të SHBA-së, megjithëse e ka parë atë, tha ndihmësi i politikës së jashtme të Kremlinit, Yuri Ushakov, duke shtuar se një plan për Ukrainën i shtyrë përpara nga vendet evropiane ishte “krejtësisht jo konstruktiv dhe i papërshtatshëm për ne”.
Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Starmer tha se do të ketë një takim virtual midis anëtarëve të të ashtuquajturit koalicion të të vullnetshëm të martën.
Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit nga lufta Rusi-Ukrainë
