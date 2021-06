Një shoqëri në perspektivë

Çështje është, a do të arrijë të hap horizonte e pyetje të reja e kreative, apo do ta vrasë perspektivën e pyetjeve?

8. Si e sheh kjo shoqëri kohën? A e lidhë perspektivën e saj me të ardhmen, apo me të kaluarën? A është e zënë me afrimin e së ardhmes, duke u përpjekur për të krijuar zgjidhje dhe përgjigje për sfidat e të ardhmes, apo është e zënë me të kaluarën, duke u përpjekur për të zgjidhur problemet dhe çështjet e kaluara e të harruara? A është koha një arenë konkurimi, apo është një barrë që rëndon mbi këtë shoqëri?