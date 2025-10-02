Një shqiptare në mesin e aktivistëve në flotën Summud, kërkohet lirimi i saj

Kolektivi për Mendim dhe Veprim Feminist ka reaguar lidhur me kapjen aktivistëve të flotës Sumud nga Izraeli.
Sipas kësaj organizate në këtë flotë ishte edhe aktivistja shqiptare, Albulena Fazliu.
“Ndër aktivistët/et nga 40 vende të botës që kanë mësyrë të hapin koridor humanitar, është edhe Albulena Fazliu”, thuhet në postim.
Kolektivi për Mendim dhe Veprim Feminist ka kërkuar nga shteti i Kosovës që të kërkojë menjëherë nga Izraeli lirimin e saj.
“Shteti i Kosovës duhet të kërkojë menjëherë që Izraeli ta lirojë Albulenën dhe aktivistet e aktivistët tjerë”, thuhet në reagim.